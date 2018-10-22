Підвищення ціни на газ не торкнеться малозахищених. Про це під час виступу з нагоди річниці створення Рахункової Палати, заявив президент Петро Порошенко. Каже - він уже дав відповідне доручення уряду. Зокрема, про розширення програми субсидій та збільшення її фінансування.

"Як президент я поставив Уряду дуже жорстку вимогу - ми маємо захистити людей, розширити програму субсидій, збільшити кошти на виконання цієї програми, аби від зростання тарифів не постраждали найменш захищені верстви населення і взагалі будь-хто, для кого це підвищення є критичним", - говорить Петро Порошенко, президент України.