Петро Порошенко закликав захистити найменш захищених українців від підвищення тарифу на газ [ Редактировать ]
Підвищення ціни на газ не торкнеться малозахищених. Про це під час виступу з нагоди річниці створення Рахункової Палати, заявив президент Петро Порошенко. Каже - він уже дав відповідне доручення уряду. Зокрема, про розширення програми субсидій та збільшення її фінансування.
"Як президент я поставив Уряду дуже жорстку вимогу - ми маємо захистити людей, розширити програму субсидій, збільшити кошти на виконання цієї програми, аби від зростання тарифів не постраждали найменш захищені верстви населення і взагалі будь-хто, для кого це підвищення є критичним", - говорить Петро Порошенко, президент України.
по теме
Субсидии в Украине: Порошенко изменит программу выплат
Президент Украины Петр Порошенко поставил задачу Кабинету министров расширить программу субсидий
Повышение цен на газ: Гройсман успокоил украинцев
Одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ стало повышение цен на газ для населения
Гройсман объяснил повышение цен на газ
Каждая семья, которая не может полностью оплатить коммунальные платежи, получит субсидию
Верховна Рада має накласти мораторій на підвищення цін для населення - Юлія Тимошенко
Верховна Рада має накласти мораторій на підвищення цін для населення - на газ та електроенергію. Принаймні до президентських виборів. Про це під час зустрічі з громадою Хмельницького заявила лідер партії "Батьківщина"
Підвищення ціни на газ не торкнеться малозабезпечених громадян - Петро Порошенко
Підвищення ціни на газ не торкнеться малозабезпечених громадян. Про це заявив Президент під час виступу з нагоди річниці створення Рахункової Палати