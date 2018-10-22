Це друга та третя медалі, які цього року отримала українська збірна

Українці здобули перші золоті медалі на Іграх нескорених у Сіднеї. Про це повідомило Міністерство оборони.

Сергій Ільницький та Олександр Бєлобоков стали переможцями у веслуванні на тренажерах. Це друга та третя медалі, які цього року отримала українська збірна. Нагадаю, першу медаль - бронзову - напередодні виборов Денис Фіщук.