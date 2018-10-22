В Киеве возле Дарницкого моста - на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе - перевернулся военный грузовик.

Об этом сообщает "Корреспондент".

Водитель грузовика пытался избежать столкновения и машина перевернулась на бок. Погибших и пострадавших в результате ДТП нет.

В ночь на 22 октября на левом берегу Киева разбились две иномарки.