В Киеве перевернулся военный грузовик (фото) [ Редактировать ]
В столице перевернулся военный грузовик
В Киеве возле Дарницкого моста - на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе - перевернулся военный грузовик.
Об этом сообщает "Корреспондент".
Водитель грузовика пытался избежать столкновения и машина перевернулась на бок. Погибших и пострадавших в результате ДТП нет.
В ночь на 22 октября на левом берегу Киева разбились две иномарки.
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