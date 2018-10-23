Проезд в маршрутках снова подорожает [ Редактировать ]
Проезд в маршрутках в Киеве и Киевской области до конца текущего года подорожает на 1-3 гривны. Поднятие цен обусловлено подорожанием топлива.
Об этом заявил директор компании "Трансгруп" Владимир Назаренко, сообщает УНН.
"Цены на проезд будут повышаться - по каждому маршруту будет свой расчет. На пригородных маршрутах подорожания следует ожидать, поскольку из-за подорожания топлива там не повышался тариф. А на городских тарифах повышение будет незначительное - в пределах гривны/двух. Пригородные - в зависимости от расстояния, подорожают от гривны/трех", - отметил он.
По словам Назаренко, сейчас стоимость проезда на некоторых маршрутах столицы сравнялась с тарифом на проезд в коммунальном транспорте, то есть стоит 8 гривен. В случае дальнейшего подорожания топлива цена продолжит расти.
КГГА, по словам директора "Трансгруп", своего ответа относительно повышения цены за проезд в маршрутках не предоставила. В таком случае перевозчики расценивают позицию власти как "молчаливое согласие".
До этого в Окружной административный суд Киева подали иск против Киевского горсовета из-за новых тарифов на проезд в городском транспорте.
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