Экс-заместитель председателя Высшего Хозяйственного суда Артур Емельянов подозревается в финансировании террористических организаций в ОРДЛО, сообщает "112.ua".

По информации ведомства, находясь на должности, Артур Емельянов за взятки влиял на вынесение необходимых заказчикам судебных решений.

"Для легализации полученных средств судья Артур Емельянов через доверенных и подставных лиц, в частности, скупал бизнес объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных террористами территориях Донецкой области", - говорят в СБУ.

Служба безопасности утверждает, что задокументировала, как подконтрольные судье Емельянову фирмы регулярно платили "налоги" боевикам.

Кроме того, в одном из помещений, приобретенных Емельяновым в Донецке, было размещено подразделение фейкового центробанка "ДНР".

Во время обысков правоохранители изъяли "документацию и носители информации, которые могут свидетельствовать о причастности Емельянова и его сообщников к совершению коммерческих сделок на территории ОРДЛО и финансированию террористов".

Также СБУ изъяла более 200 тысяч долларов, больше 11 тысяч евро и более 230 тысяч гривен.

Идет досудебное расследование по статье "финансирование терроризма".

4 июня 2018 года Артур Емельянов был отстранён от должности Высшим советом правосудия. Помимо финансирования сепаратизма, его подозревают в коррупции и давлении на судей.

Кроме того, Емельянов вместе с женой фигурирует в деле о "легализации доходов, полученных преступным путем".

В марте 2018 года депутаты Верховной Рады потребовали привлечь к ответственности за финансирование сепаратизма Артура Емельянова и его подельников, среди которых Виктор Татьков и Павел Малик. Инициатор запроса Андрей Денисенко утверждал, что 15 подконтрольных Емельянову и Татькову фирм, зарегистрированных в оккупированном Донецке, продолжают осуществлять свою хозяйственную деятельность и платить боевикам "налоги".