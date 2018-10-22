Скандального судью уличили в массовой покупке недвижимости в "ДНР" - СБУ [ Редактировать ]
Экс-заместитель председателя Высшего Хозяйственного суда Артур Емельянов подозревается в финансировании террористических организаций в ОРДЛО, сообщает "112.ua".
По информации ведомства, находясь на должности, Артур Емельянов за взятки влиял на вынесение необходимых заказчикам судебных решений.
"Для легализации полученных средств судья Артур Емельянов через доверенных и подставных лиц, в частности, скупал бизнес объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных террористами территориях Донецкой области", - говорят в СБУ.
Служба безопасности утверждает, что задокументировала, как подконтрольные судье Емельянову фирмы регулярно платили "налоги" боевикам.
Кроме того, в одном из помещений, приобретенных Емельяновым в Донецке, было размещено подразделение фейкового центробанка "ДНР".
Во время обысков правоохранители изъяли "документацию и носители информации, которые могут свидетельствовать о причастности Емельянова и его сообщников к совершению коммерческих сделок на территории ОРДЛО и финансированию террористов".
Также СБУ изъяла более 200 тысяч долларов, больше 11 тысяч евро и более 230 тысяч гривен.
Идет досудебное расследование по статье "финансирование терроризма".
4 июня 2018 года Артур Емельянов был отстранён от должности Высшим советом правосудия. Помимо финансирования сепаратизма, его подозревают в коррупции и давлении на судей.
Кроме того, Емельянов вместе с женой фигурирует в деле о "легализации доходов, полученных преступным путем".
В марте 2018 года депутаты Верховной Рады потребовали привлечь к ответственности за финансирование сепаратизма Артура Емельянова и его подельников, среди которых Виктор Татьков и Павел Малик. Инициатор запроса Андрей Денисенко утверждал, что 15 подконтрольных Емельянову и Татькову фирм, зарегистрированных в оккупированном Донецке, продолжают осуществлять свою хозяйственную деятельность и платить боевикам "налоги".
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