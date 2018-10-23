В Украине появился новый поезд (фото) [ Редактировать ]
Опубликовано фото нового дизельного поезда "Укрзализныци", который будет курсировать по маршруту киевский вокзал - аэропорт "Борисполь".
"Такие красавцы будут курсировать с Центрального вокзала до Международного аэропорта" Борисполь ", - написал на своей странице в Facebook и.о. председателя правления" Укрзализныци" Евгений Кравцов.
Он также сообщил, что в целом таких рельсовых автобусов будет пять, четыре из них будут курсировать на маршруте Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт, и один будет в резерве.
Ремонт рельсовых автобусов Pesa, обновление интерьера и покраска кузовов вагонов "Укрзализныця" осуществляет собственными силами, в локомотивном депо "Гречаны".
Напомним, что в аэропорту "Борисполь" железнодорожники уже построили две платформы с пандусами, откуда будут отправляться и куда будут прибывать рельсобуса, которые свяжут воздушную гавань с Центральным железнодорожным вокзалом Киева.
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