Убийство журналиста в Турции: появилась важная деталь [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Консульство Саудовской Аравии в Турции, в котором исчез и возможно был убит саудовский журналист Джамаль Хашогги, покинул переодетый в него один из подозреваемых.
Об этом сообщает CNN.
"Мы получили эксклюзивные кадры наблюдения из расследования турецкого правительства, которые зафиксировали человека, покидающего консульство Саудовской Аравии через задний вход в одежде Хашогги, поддельной бороде и очках", - говорится в сообщении.
Этот же человек был замечен спустя несколько часов в Голубой мечети.
Мужчину идентифицировали как должностное лицо Мустафа аль-Мадани. Он является членом команды из 15 человек, которые подозреваются в убийстве журналиста. Мадани старше всех подозреваемых на более чем 10 лет.
По словам высокопоставленного турецкого чиновника, в кажущемся сокрытии, последовавшем за смертью Хашогги, 57-летний Мадани был доставлен из Стамбула в качестве двойника журналиста.
"Одежда Хашогги, вероятно, была еще теплой, когда Мадани ее надел", - сказал турецкий чиновник.
Напомним, что журналиста Джамаля Хашогги, который исчез на прошлой неделе во время посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, убили в дипучреждении. Момент его смерти записали Apple Watch.
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