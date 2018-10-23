Консульство Саудовской Аравии в Турции, в котором исчез и возможно был убит саудовский журналист Джамаль Хашогги, покинул переодетый в него один из подозреваемых.

Об этом сообщает CNN.

"Мы получили эксклюзивные кадры наблюдения из расследования турецкого правительства, которые зафиксировали человека, покидающего консульство Саудовской Аравии через задний вход в одежде Хашогги, поддельной бороде и очках", - говорится в сообщении.

Этот же человек был замечен спустя несколько часов в Голубой мечети.

Мужчину идентифицировали как должностное лицо Мустафа аль-Мадани. Он является членом команды из 15 человек, которые подозреваются в убийстве журналиста. Мадани старше всех подозреваемых на более чем 10 лет.

По словам высокопоставленного турецкого чиновника, в кажущемся сокрытии, последовавшем за смертью Хашогги, 57-летний Мадани был доставлен из Стамбула в качестве двойника журналиста.

"Одежда Хашогги, вероятно, была еще теплой, когда Мадани ее надел", - сказал турецкий чиновник.

Напомним, что журналиста Джамаля Хашогги, который исчез на прошлой неделе во время посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, убили в дипучреждении. Момент его смерти записали Apple Watch.