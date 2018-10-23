Стоя на руках: в Киеве с 16 этажа выпала женщина (видео) [ Редактировать ]
В Киеве, около 15 корпуса ЖК "Комфорт Таун" на улице Регенераторная, с высоты 16 этажа выпала женщина.
Об этом сообщает "Информатор".
По данным правоохранителей, погибшей на вид - 30-35 лет. Но при ней не было документов, а с родственниками еще не общались, поэтому точно установить личность не удалось.
По словам очевидцев, женщина делала на балконе фото, стоя на руках. Однако правоохранители не подтвердили эту информацию.
От полученных травм женщина мгновенно скончалась. Медикам осталось только констатировать смерть.
Днями ранее из окна роддома Киевской областной клинической больницы после рождения двойни выпрыгнула 33-летняя женщина.
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