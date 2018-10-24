В медицинские университеты будут принимать по-новому: что изменится [ Редактировать ]
В рамках стратегии развития медицинского образования утверждены новые правила приема на обучение в медучреждения высшего образования в 2019 году.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Что изменится?
1. Кроме украинского языка, для специальности "Охрана здоровья" профильными предметами являются биология или химия (второй конкурсный предмет), а с нового - еще и физика или математика, как третий конкурсный предмет.
"Современная доказательная медицина - точная естественно-научная дисциплина, и врачу необходимо иметь знания по физике, химии, биологии и математике. Введение физики или математики являются одним из шагов на пути к интеграции украинской медицины в международную практику", - пояснил заместитель министра Александр Линчевский.
2. Чтобы поступить на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия", абитуриенты должны набрать хотя бы 150 баллов ЗНО по профильным предметам.
3. Для специальности "Фармация, промышленная фармация" для получения степени магистра фармации конкурсный балл по профильным предметам должен составлять более 130 баллов.
В Минздраве убеждены, такие нововведения позволят отбирать в университет лучших абитуриентов.
Ранее мы сообщали, что первоклассники начали учиться по новым правилам.
по теме
Медицина в Украине: кому будут возмещать стоимость препаратов
В 2019 году государство начнет полностью возмещать стоимость препаратов
Провал медреформи: Вадим Рабінович закликав звільнити Уляну Супрун
Профілактичне щеплення від кашлюка, дифтерії і правця дітям у Прикарпатті не роблять протягом року. Все через відсутність препаратів. Питанням номер один у порядку денному - має бути відсторонення від посади виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, - у цьому впевнений народний депутат Вадим Рабінович
У 2019 році місцеві бюджети будуть поповнені на 41 млрд гривень - Володимир Гройсман
Більше роботи, вищі зарплати справедливі пенсії обіцяє громадянам прем'єр. Адже Бюджет-2019 передбачає зростання економіки. І, як запевняє Володимир Гройсман, документ - цілком збалансований і абсолютно реальний
Хватит ли вакцин украинцам: Супрун сделала заявление
За средства государственного бюджета закупаются вакцины, входящие в Национальный календарь прививок
Медицинское страхование: что нужно знать украинцу
Медицинское страхование должно стать неотъемлемой частью системы здравоохранения Украины