В Азовском море возле Мариуполя, в районе причала № 3, обнаружено загрязнение акватории морского порта.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

Соответствующим экспертным отделом было проведен отбор проб морской воды для исследований. Загрязнение было обнаружено 18 октября.

"Представителями отдела экологической безопасности Мариупольского филиала ГП "АМПУ" совместно с государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Государственной Азовской морской экологической инспекции, проведены мероприятия по обследованию места загрязнения, по результатам которого по визуальной оценке обнаружено загрязнение нефтепродуктами, а именно радужные полосы на поверхности морской воды общей площадью 15 квадратных метров ", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению источника загрязнения акватории Мариупольского морского порта.

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