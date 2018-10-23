В Азовском море разлилась нефть (фото) [ Редактировать ]
В Азовском море возле Мариуполя, в районе причала № 3, обнаружено загрязнение акватории морского порта.
Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.
Соответствующим экспертным отделом было проведен отбор проб морской воды для исследований. Загрязнение было обнаружено 18 октября.
"Представителями отдела экологической безопасности Мариупольского филиала ГП "АМПУ" совместно с государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Государственной Азовской морской экологической инспекции, проведены мероприятия по обследованию места загрязнения, по результатам которого по визуальной оценке обнаружено загрязнение нефтепродуктами, а именно радужные полосы на поверхности морской воды общей площадью 15 квадратных метров ", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению источника загрязнения акватории Мариупольского морского порта.
Ранее в Кривом Роге разлилось около 40 тонн чугуна.
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