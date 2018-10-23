США окажут ядерное давление на Россию - Трамп [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки намерены наращивать свой арсенал ядерного оружия, чтобы оказать давление на Россию и Китай.
Об этом сообщает Reuters.
"Выступая перед журналистами Трамп напомнил, что Россия не придерживается Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года", - говорится в сообщении.
По его словам, в связи с этим США намереваются выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Договор был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.
Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.
Ранее мы писали о том, что Италия хочет ослабить санкции против России.
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