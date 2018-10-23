Евгений Сморигин на церемонии прощания в Киеве Источник: Информатор

О состоянии и травмах актеров юмористического проекта "Дизель шоу", попавших 20 октября в ДТП, в котором погибла актриса Марина Поплавская, сообщила пресс-служба шоу в Facebook.

В больницу были доставлены 8 актеров, находившихся в автобусе. Позже стало известно о состоянии здоровья одного из участников труппы Евгения Сморигина.

Более детально о состоянии здоровья других актеров - читайте тут.

По словам пресс-службы юмористического проекта "Дизель-шоу", у Евгения Сморигина врачи диагностировали вывих пальца, разрыв связок, а также компрессионный перелом позвоночника. Именно последний диагноз вызывает у медиков наибольшие опасения.

Дело в том, что компрессионный перелом позвоночника грозит достаточно серьезными последствиями и характеризуется проявлением поражения нервных структур, а также целым рядом неврологических симптомов.

Наиболее распространенными последствиями такого перелома, является онемение конечностей, в результате которого человеку приходится заново учиться стоять и ходить. Период восстановления может занимать годы.

Евгений Сморигин на своей страничке в Instagram выразил искренние соболезнования, относительно гибели Марины Поплавской. Но, он промолчал о состоянии собственного здоровья.

21 октября в Киеве состоялась церемония прощания, на которую пришли поклонники творчества Марины, родные, друзья и коллеги.

Напомним, авария случилась утром, 20 октября, под Киевом. Актриса Марина Поплавская вместе с коллегами возвращалась из Львова.

Позже в интернете появилось видео с актерами в автобусе перед фатальной аварией.