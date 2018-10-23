Актеру "Дизель-шоу" после ДТП придется учиться заново ходить [ Редактировать ]
Источник: Информатор
О состоянии и травмах актеров юмористического проекта "Дизель шоу", попавших 20 октября в ДТП, в котором погибла актриса Марина Поплавская, сообщила пресс-служба шоу в Facebook.
В больницу были доставлены 8 актеров, находившихся в автобусе. Позже стало известно о состоянии здоровья одного из участников труппы Евгения Сморигина.
Более детально о состоянии здоровья других актеров - читайте тут.
По словам пресс-службы юмористического проекта "Дизель-шоу", у Евгения Сморигина врачи диагностировали вывих пальца, разрыв связок, а также компрессионный перелом позвоночника. Именно последний диагноз вызывает у медиков наибольшие опасения.
Дело в том, что компрессионный перелом позвоночника грозит достаточно серьезными последствиями и характеризуется проявлением поражения нервных структур, а также целым рядом неврологических симптомов.
Наиболее распространенными последствиями такого перелома, является онемение конечностей, в результате которого человеку приходится заново учиться стоять и ходить. Период восстановления может занимать годы.
Евгений Сморигин на своей страничке в Instagram выразил искренние соболезнования, относительно гибели Марины Поплавской. Но, он промолчал о состоянии собственного здоровья.
21 октября в Киеве состоялась церемония прощания, на которую пришли поклонники творчества Марины, родные, друзья и коллеги.
Напомним, авария случилась утром, 20 октября, под Киевом. Актриса Марина Поплавская вместе с коллегами возвращалась из Львова.
Позже в интернете появилось видео с актерами в автобусе перед фатальной аварией.
по теме
Смертельное ДТП с "Дизель шоу": водителю вынесли приговор
В понедельник, 22 октября, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Михаилу Манюку
Смертельное ДТП с "Дизель шоу": стало известно о состоянии водителя
Появилась информация о состоянии водителя автобуса, который попал в смертельное ДТП, жертвой которого стала актриса Марина Поплавская
Смертельное ДТП с "Дизель шоу": что известно о состоянии актеров
Пресс-служба "Дизель шоу" рассказала о состоянии и травмах актеров, выживших в ДТП 20 октября
"Засыпал на ходу": Сумская указала на детали гибели Марины Поплавской
Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская указала на детали трагической гибели актрисы "Дизель шоу"
"Еще счастливые и веселые": в "Дизель шоу" показали видео перед ДТП
В сети появились кадры из автобуса, в котором актеры "Дизель шоу" попали в аварию
Під Києвом загинула відома акторка розважального шоу
Траса "Київ-Чоп". Близько шостої ранку автобус з акторами розважального проекту "Дизель-шоу" повертався зі Львова до столиці. Не доїхали буквально 20 кілометрів. Автобус на повному ходу врізався у вантажівку, яка їхала попереду