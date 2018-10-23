Ураган "Уилла" в Тихом океане достиг максимальной категории [ Редактировать ]
Ураган "Уилла", который приближается к побережью Мексики, достиг максимальной пятой категории.
Об этом сообщается на сайте Национального центра США по наблюдению за ураганами.
Скорость ветра урагана в Тихом океане составляет почти 260 километров в час. По данным центра, ураган может выйти на сушу вдоль юго-западного побережья Мексики во вторник или в среду утром.
Ожидается, что ураган "Уилла" принесет с собой разрушительный штормовой ветер. У побережья штормовой вал будет сопровождаться большими и разрушительными волнами.
Также ожидается, что "Уилла" принесет сильные дожди, которые могут привести к катастрофическим наводнениям.
Напомним, 10 октября на США обрушился ураган "Майкл". По данным американского Национального центра по ураганам, скорость ветра внутри него составляла 245 километров в час. "Майкл" был причислен к ураганам четвертой категории из пяти возможных.
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