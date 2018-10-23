Ураган "Уилла", который приближается к побережью Мексики, достиг максимальной пятой категории.

Об этом сообщается на сайте Национального центра США по наблюдению за ураганами.

Скорость ветра урагана в Тихом океане составляет почти 260 километров в час. По данным центра, ураган может выйти на сушу вдоль юго-западного побережья Мексики во вторник или в среду утром.

Ожидается, что ураган "Уилла" принесет с собой разрушительный штормовой ветер. У побережья штормовой вал будет сопровождаться большими и разрушительными волнами.

Также ожидается, что "Уилла" принесет сильные дожди, которые могут привести к катастрофическим наводнениям.

Напомним, 10 октября на США обрушился ураган "Майкл". По данным американского Национального центра по ураганам, скорость ветра внутри него составляла 245 километров в час. "Майкл" был причислен к ураганам четвертой категории из пяти возможных.