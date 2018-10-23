Бізнесменові Тимофію Нагорному висунули підозру в державній зраді. За даними слідства, його російські спецслужби завербували ще у 2014 році.

За завданням ФСБ, він мав створити в Україні проросійську політичну партію, щоб просувати інтереси Кремля і дестабілізувати ситуацію в країні.

Напередодні на брифінгу в СБУ показали відеозапис, де підприємець розповідає, як його затримали та схиляли до співпраці в Москві.

Нагадаємо, Тимофія Нагорного і ще двох росіян - Служба Безпеки затримала на початку жовтня. Згодом Нагорного відпустили під заставу. Тепер він знову в СІЗО.