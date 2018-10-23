На Донбасі не припиняються ворожі обстріли [ Редактировать ]
12 ворожих обстрілів зафіксовано попередньої доби на Сході.
Бойовики атакували з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Найактивніше били по Мар'їнці та Лебединському. Опорний пункт армійців біля Щастя напередодні окупанти штурмували протягом трьох годин.
Втрат серед особового складу Об'єднаних Сил немає. За даними розвідки, трьох бойовиків знищено та двох - поранено.
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