Батьки героїв Небесної сотні погодилися, щоб меморіал пам'яті їхнім дітям тимчасово перенесли. Задля проведення слідчого експерименту. Напередодні вони зібралися на вулиці Інститутській, де у лютому 2014 року відбулися найкривавіші події Революції Гідності. Продовжить Геннадій Вівденко.

На вулиці Інститутський і столиці досі сліди подій лютого 2014 року. Ось це - від снайперських куль. Тут має бути меморіал Героїв Небесної сотні. От як раз з цим виникають певні непорозуміння.

Це місце називають ще "п'ятачок смерті".

Саме тут майже п'ять років тому від куль загинули відразу кілька активістів Майдану. Трагічні кадри тоді облетіли увесь світ. Згодом на цьому місці звели меморіал.

Кілька стел з зображеннями героїв Небесної сотні, та хрест. І ось тепер - самі ж рідні героїв вимагають тимчасово перенести меморіал пам'яті.

"Зараз це треба в найкоротший термін з меншою шкодою, безболісно це зробити - пересунути у сторону, зробити експеримент, потім повернути на місце до чергової річниці. От вся суть", - наголосив Володимир Голоднюк, заступник голови ГО "Родина героїв Небесної сотні", батько загиблого.

І прокуратура, і батьки героїв Небесної сотні вважають, що нинішній пам'ятний знак заважає слідству. Конкретніше - не дає змоги змоделювати траекторію прольоту снайперських куль - щоб достеменно встановити убивць активістів Євромайдану.

"Проведення слідчих експериментів повторно - необхідно, тому що під час судових засідань, розглядів - з'явилася нова інформація від потерпілих, нове відео. Ми встановили багато моментів влучання куль, які треба перевірити - звідки були постріли, і яким чином загинули ці потерпілі", - говорить Євгенія Закревська, адвокат родин героїв Небесної сотні.

24 жовтня має відбутися тендер на будівництво вже великого меморіального комплексу на вулиці Інститутській. Завершити його планують саме до 20 лютого наступного року. У Генпрокуратурі вважають, що в такий спосіб роботу слідства взагалі заблокують.

"Виникає ситуація - загроза, що якщо розпочнеться будівництво - то вже й не буде можливості провести ці уточнюючі слідчі експерименти", - наголосив Сергій Горбатюк, начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.

Слідчі та батьки загиблих кажуть, за ці чотири роки - слідчі технології просунулися на крок уперед. За допомогою супутника та комп'ютерних програм - тепер можна створити тривимірну модель всіх подій. Але для цього треба повністю зберегти ландшафт місцевості.

"Потрібно демонтувати ось ці об'єкти, бо вони заважать проведенню трасувань. Демонтаж цих об'єктів був погоджений з родинами ще влітку. Але до сьогодні не зроблено жодних дій", - говорить Ігор Пошивайло, генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні.

Поки що міська влада ніяк не реагує на запити генпрокуратури та активістів.