На лінію розмежування приїхала посол США в Україні Марі ЙовАнович. Де вона побувала і про що розпитувала місцевих - розкаже Ірина Баглай.

Пункт пропуску Станиця Луганська. Щодня лінію зіткнення тут перетинають понад 10 тисяч людей. Він єдиний на всю область і лише пішохідний. Хоча спроби відремонтувати міст і пустити автомобілі українська влада не полишає з 2016 року.

"У травні 2016 року перейшли через Сіверський донець і встановили свої фортифікаційні споруди. У зв'язку із цим українська влада немає доступу", - говорить Юрий Клименко.

Для гарантування тиші необхідно розвести війська. І хоча тут вже два роки як не має тривалих боїв, раз на тиждень бойовики вдаються до провокацій. Прострілюють територію і цим зривають розведення.

Але найстрашніше для мирних людей, які проходять 2 км пішки на прицілі, щоб перетнути лінію розмежування, - нелюдські умови. Міст непристосований для переміщення людей з обмеженими можливостями і це вражає найбільше посла.

"Я щойно бачила як старшу жінку провезли через пункт пропуску у візку, а їй ще там треба спуститися сходами та піднятися. Моїй мамі 90 років і я просто не можу уявити, що вона мусила б пережити аби пройти такий шлях", - говорить Марі Йованович, посол США в Україні.

Посол просить лишити її наодинці із людьми. До місцевих жителів вона йде з питанням - чим допомогти. І відповідь її вражає.

"Очікувала, що вони звернуться із своїми невеличкими проханнями, але усі вони казали - треба припинити війну", - наголосила Марі Йованович, посол США в Україні.

Дипломатичний рецепт у посла один.

"Для успішних переговорів потрібний партнер, який готовий іти назустріч - це Росія", - переконана Марі Йованович, посол США в Україні.

На КПВВ чергують представники міжнародних організацій. Допомагають вирішувати юридичні питання, наприклад з виплатою пенсій. Від вересня, коли Верховний суд визнав незаконним невиплати пенсій таким людям - головне завдання тепер - домогтися виконання судових рішень.

"Суд сказал, что пенсию человеку нужно выплатить. К сожалению, нет гарантии, что человек получит всю сумму, и задолженность - которая накапливается", - заявила Анастасія Шляхтіна, регіональний адвокат "Право на захист".

"Это крышу сносило, это центральный вход - они знали что это больница".

Місцеві лікарі показують як в 2014 році бойовики накрили з мінометів їхню будівлю. За кілька років її вдалося відремонтувати. Допоміг "Червоний хрест". Гранти від міжнародної організації, що фінансується з бюджету США, дали можливість розпочати свою справу тим, хто лишився заробітку.

"Этим по 4 года", - говорить Аліна Миколаївна, мешканка станиці Луганської.

Відкрити контрольно-пропускний пункт Золоте і дати можливість відремонтувати міст у Станиці Луганскій - це перше, що потрібно зробити для людей, після завершення поїздки сказала посол США. Вона наполягатиме під час переговорів на мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.