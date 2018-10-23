Посол США в Україні проінспектувала лінію розмежування на Донбасі [ Редактировать ]
На лінію розмежування приїхала посол США в Україні Марі ЙовАнович. Де вона побувала і про що розпитувала місцевих - розкаже Ірина Баглай.
Пункт пропуску Станиця Луганська. Щодня лінію зіткнення тут перетинають понад 10 тисяч людей. Він єдиний на всю область і лише пішохідний. Хоча спроби відремонтувати міст і пустити автомобілі українська влада не полишає з 2016 року.
"У травні 2016 року перейшли через Сіверський донець і встановили свої фортифікаційні споруди. У зв'язку із цим українська влада немає доступу", - говорить Юрий Клименко.
Для гарантування тиші необхідно розвести війська. І хоча тут вже два роки як не має тривалих боїв, раз на тиждень бойовики вдаються до провокацій. Прострілюють територію і цим зривають розведення.
Але найстрашніше для мирних людей, які проходять 2 км пішки на прицілі, щоб перетнути лінію розмежування, - нелюдські умови. Міст непристосований для переміщення людей з обмеженими можливостями і це вражає найбільше посла.
"Я щойно бачила як старшу жінку провезли через пункт пропуску у візку, а їй ще там треба спуститися сходами та піднятися. Моїй мамі 90 років і я просто не можу уявити, що вона мусила б пережити аби пройти такий шлях", - говорить Марі Йованович, посол США в Україні.
Посол просить лишити її наодинці із людьми. До місцевих жителів вона йде з питанням - чим допомогти. І відповідь її вражає.
"Очікувала, що вони звернуться із своїми невеличкими проханнями, але усі вони казали - треба припинити війну", - наголосила Марі Йованович, посол США в Україні.
Дипломатичний рецепт у посла один.
"Для успішних переговорів потрібний партнер, який готовий іти назустріч - це Росія", - переконана Марі Йованович, посол США в Україні.
На КПВВ чергують представники міжнародних організацій. Допомагають вирішувати юридичні питання, наприклад з виплатою пенсій. Від вересня, коли Верховний суд визнав незаконним невиплати пенсій таким людям - головне завдання тепер - домогтися виконання судових рішень.
"Суд сказал, что пенсию человеку нужно выплатить. К сожалению, нет гарантии, что человек получит всю сумму, и задолженность - которая накапливается", - заявила Анастасія Шляхтіна, регіональний адвокат "Право на захист".
"Это крышу сносило, это центральный вход - они знали что это больница".
Місцеві лікарі показують як в 2014 році бойовики накрили з мінометів їхню будівлю. За кілька років її вдалося відремонтувати. Допоміг "Червоний хрест". Гранти від міжнародної організації, що фінансується з бюджету США, дали можливість розпочати свою справу тим, хто лишився заробітку.
"Этим по 4 года", - говорить Аліна Миколаївна, мешканка станиці Луганської.
Відкрити контрольно-пропускний пункт Золоте і дати можливість відремонтувати міст у Станиці Луганскій - це перше, що потрібно зробити для людей, після завершення поїздки сказала посол США. Вона наполягатиме під час переговорів на мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.
по теме
На сході країни знищили вісьмох окупантів
Троє українських бійців поранені минулої доби на Донбасі. Російські окупанти 19 разів відкривали вогонь по позиціях армійців
Війну на сході України можна припинити за годину - Александр Хуг
Війну на сході України можна припинити за годину! Таку заяву сьогодні зробив Александр Хуг - перший заступник голови Спецільної моніторингової місії ОБСЄ, який за кілька днів іде з посади. 21-го жовтня спливає термін його повноважень. За оцінкою Хуга, головне - відвести озброєння від лінії зіткнення. І поки цього не зроблять - бойові дії триватимут
На Донбасі знищили двох бойовиків
Одного українського бійця поранено сьогодні на сході країни. Минулої доби російські бойовики обстрілювали позиції армійців 16 разів. Як і в попередні дні - застосували важке озброєння
На Донбасі бойовики ведуть прицільний вогонь на маріупольському напрямку
На Донбасі сьогодні чотири обстріли. Бойовики вели прицільний вогонь на маріупольському напрямку. Неспокійно було й на позиціях українських військових під Мар'їнкою
Війна на Донбасі: бойовики обстрілюють мирні села
Ситуація на Маріупольській ділянці фронту, як зазначають у штабі Операції Об'єднаних Сил, найбільш напружена. Окупанти чи не щодня застосовують заборонені калібри - б'ють із артилерії і мінометів. Долітає й до мирних кварталів