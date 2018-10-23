Албанія, Чорногорія, Норвегія та Україна приєдналися до санкцій ЄС проти росіян.

Обмеження стосуються осіб, причетних до анексії Криму та окупації Донбасу - про це йдеться в заяві високого представника ЄС.

13 вересня Євросоюз офіційно подовжив на півроку візові заборони та арешти активів для 155 осіб та 44 компаній із РФ.