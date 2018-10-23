Нові санкції проти Росії: ще 4 країни підтримали ЄС [ Редактировать ]
Албанія, Чорногорія, Норвегія та Україна приєдналися до санкцій ЄС проти росіян.
Обмеження стосуються осіб, причетних до анексії Криму та окупації Донбасу - про це йдеться в заяві високого представника ЄС.
13 вересня Євросоюз офіційно подовжив на півроку візові заборони та арешти активів для 155 осіб та 44 компаній із РФ.
по теме
Реформа держуправління в Україні отримала потужну підтримку в ЄС
В Європейському Союзі відзначають успіх українських реформ, що наразі проводяться урядом
Сполучені Штати впроваджуватимуть нові санкції проти Росії
Постачання американської зброї Україні - це не розпалювання війни, а стримування російської агресії. Про це сказав Курт Волкер, спецпредставник Держдепу США з питань України - під час конференції аналітичного центру Атлантик Кансл
Санкции против России будут обновляться каждые пару месяцев - Волкер
Курт Волкер заявил, что США будут вводить новые санкции против России
Украина должна создать эффективные инструменты ответственности за нарушения санкций - Карасев
Санкции, которые призваны быть эффективным механизмом, сдерживающим и наказывающим Россию, в условиях Украины не всегда срабатывает так, как мы того ожидаем - написал Вадим Карасев
Україна інтегрується в ЄС демократично сильною та економічно розвинутою - Гройсман
Володимир Гройсман привітав очільницю Парламентської Асамблеї НАТО з призначенням, і підкреслив - важливо, що цю посаду обіймає представниця дружньої до України Литви