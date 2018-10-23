Вибухи в Ічні: Уряд виділив 100 млн гривень

Уряд виділив 100 мільйонів гривень із резервного фонду на подолання наслідків надзвичайної ситуації в Ічні. В Мінрегіонрозвитку зазначили, що ці гроші можуть бути використані для придбання житла родинам, які найбільше постраждали від вибухів на складах