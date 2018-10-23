На болгарському курорті викрили фальшивомонетників [ Редактировать ]
У Болгарії на популярному чорноморському курорті Сонячний Берег виявили друкарню фальшивомонетників.
Виробництво влаштували просто в підвалі тризіркового готелю, де й штампували високоякісні підробки номіналом 100, 500 євро та 50 доларів. Загалом правоохоронці вилучили фальшивої валюти на 14 мільйонів доларів. Затримали чотирьох осіб і власника готелю.
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