Один поранений - внаслідок стрілянини у вашингтонському офісі телеканалу Fox-5. Охоронець поцілив у чоловіка, який ломився до будівлі.

38-річний Джордж Одемс ногами розбив двоє скляних дверей на вході до телеканалу. Зараз він у лікарні у критичному стані. Зброї у чоловіка не знайшли. Чому він намагався потрапити до приміщення поки що невідомо.

У 2014 році Одемс судився із Fox-5. Чоловік скаржився, що телекомпанія керує ним за допомогою мікрочипа в голові.