У США розстріляли відвідувача телеканалу Fox-5 [ Редактировать ]
Один поранений - внаслідок стрілянини у вашингтонському офісі телеканалу Fox-5. Охоронець поцілив у чоловіка, який ломився до будівлі.
38-річний Джордж Одемс ногами розбив двоє скляних дверей на вході до телеканалу. Зараз він у лікарні у критичному стані. Зброї у чоловіка не знайшли. Чому він намагався потрапити до приміщення поки що невідомо.
У 2014 році Одемс судився із Fox-5. Чоловік скаржився, що телекомпанія керує ним за допомогою мікрочипа в голові.
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