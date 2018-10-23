На Кіровоградщині прищеплюють від сказу диких тварин [ Редактировать ]
На Кіровоградщині взялися щепити диких тварин. Від початку року в області зафіксували понад 100 випадків сказу, здебільшого серед лисиць.
Для цього з літака розкидають брикети з вакцинами проти цього захворювання. Упродовж десяти днів з повітря планують скинути майже чотири сотні доз препарату, замаскованого під їстівну приманку. Лише кілька крапель речовини на слизовій оболонці тварини вже гарантує імунізацію, - переконують фахівці.
Такі профілактичні щеплення серед диких тварин проводять уперше за останні 27 років. З Держбюджету на це виділили 15 мільйонів гривень.
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