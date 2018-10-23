Школьник порезал ножом учителя на уроке [ Редактировать ]
22 октября в города Лилберн, штат Джорджия, США, ученик школы напал с холодным оружием на преподавателя.
Школьник ударил преподавателя ножом прямо во время занятий. Учитель был госпитализирован. После нападения он не потерял сознание и самостоятельно говорил с теми, кто первым подоспел на помощь, сообщает NBC.
"Нападавший был немедленно взят под стражу", - прокомментировал директор школы.
О мотивах преступления пока не сообщается.
До этого в Германии задержали школьника, который угрожал убить одноклассников.
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