22 октября в города Лилберн, штат Джорджия, США, ученик школы напал с холодным оружием на преподавателя.

Школьник ударил преподавателя ножом прямо во время занятий. Учитель был госпитализирован. После нападения он не потерял сознание и самостоятельно говорил с теми, кто первым подоспел на помощь, сообщает NBC.

"Нападавший был немедленно взят под стражу", - прокомментировал директор школы.

О мотивах преступления пока не сообщается.

До этого в Германии задержали школьника, который угрожал убить одноклассников.