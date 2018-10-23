У поверхности Марса могут быть среды с достаточным количеством кислорода для жизни. Илл.: pixabay.com

Ученые Калифорнийского технологического института проанализировали данные о концентрации кислорода в соленых водах под поверхностью Марса и пришли к выводу, что его может быть достаточно для того, чтобы там могла существовать жизнь, а именно - аэробные микроорганизмы.

Из-за отсутствия фотосинтезирующих организмов в марсианской атмосфере очень мало кислорода: в следовых количествах он образуется в результате распада CO2 под влиянием солнечного света, пишет Nature Geoscience.

Поэтому считается, что атмосфера Марса непригодна для существования на поверхности планеты аэробной жизни - живых организмов, для жизнедеятельности которых нужен свободный молекулярный кислород.

Исследователи решили выяснить, сколько кислорода может быть растворено в жидкой воде с очень высоким содержанием солей, которая, судя по всему, есть и сегодня под поверхностью и, возможно, даже на поверхности Марса.

"Мы показали, что в современных условиях на Марсе могут существовать жидкие среды с концентрацией растворенного кислорода от 2,5 микромоля до 2 молей на кубический метр, причем в полярных регионах из-за более низких температур концентрации особенно высоки... Даже с учетом неопределенностей наши данные показывают, что у поверхности Марса могут быть среды с достаточным количеством кислорода для дыхания аэробных микробов", - пишут ученые.

Для своего исследования исследователи сначала построили термодинамическую модель растворимости кислорода в воде с перхлоратами, хлоридами и сульфатами, в том числе для переохлажденной жидкости.

Затем с помощью климатической модели общей циркуляции для современного Марса они оценили растворимость кислорода в зависимости от атмосферного давления и температуры. Это позволило им выяснить, что наибольшие концентрации кислорода возможны в полярных регионах Марса, где этому способствуют низкие температуры - концентрация кислорода там может достигать 0,2 моля на кубический метр.

Это на несколько порядков больше минимально необходимой бактериям концентрации в примерно один микромоль на кубометр и сопоставимо с потребностями более сложных многоклеточных организмов, например, губок.

Климатическая модель Марса также позволила ученым оценить возможное содержание кислорода в соленых растворах в последние 20 миллионов лет.

Из этих 20 миллионов в последние пять миллионов условия для достаточно высоких концентраций кислорода в воде на Марсе были особенно выгодными.

Важно, что до этого на Марсе нашли огромную зону жизни.