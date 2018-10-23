У китайському зоопарку намагаються зберегти популяцію рідкісних хижаків

Ці бенгальські тигренята народилися лише місяць тому, але вже встигли завоювати прихильність усіх відвідувачів. Нині ця рідкісна порода білих тигрів на межі зникнення. Тож працівниця зоопарку взяла на себе відповідальну місію - вигодувати цих дитинчат, і в такий спосіб - долучитися до програми збереження їхньої популяції