Массовое истребление: в Замбии убьют тысячи бегемотов [ Редактировать ]
В Замбии убьют две тысячи бегемотов из-за их слишком высокой, по мнению властей, популяции.
Причиной также назвали низкий уровень воды в реке Луангва - ее уровень слишком мал для популяции, а переводить бегемотов в более комфортные условия слишком дорого, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на Reuters.
"В национальном парке Южная Луангва популяция бегемотов превышает 13 тысяч, но этот район оптимален лишь для пяти тысяч бегемотов", - прокомментировал министр туризма страны Чарльз Банда.
О планах отстрелить бегемотов в Замбии заявляют не впервые. Ранее об этом они сообщали в 2016 году, но тогда британская организация Born Free добилась отсрочки уничтожения животных.
Ранее на Филиппинах умер самый старый бегемот.
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