Черкаси на порозі фінансової катастрофи. Через непорозуміння серед місцевих депутатів майже місяць заморожені бюджетні виплати. У чому причина - з'ясовував Станіслав Кухарчук.

"І це все ллється до людей!"

Ще навесні мешканці будинку почали збирати гроші на перекриття даху - проект вартістю у 1 мільйон 200 тисяч гривень. 60 відсотків цієї суми зобов'язалася взяти на себе міська влада, але жодної копійки з бюджету й досі не перерахувала, а ті гроші, що дали люди, покрівельники вже повністю витратили.

"Всього 638 тисяч вони мають нам заплатити. Зараз вони за свої кошти роблять і вони кожен день погрожують, що вони припиняють роботи і не будуть доробляти, доки не отримають кошти", - говорить Алла Зінченко, голова ОСББ.

У сусідньому ОСББ ситуація не краща. Організація Олени взяла у кредит понад 3 мільйони гривень на утеплення двох дев'ятиповерхівок. 40 відсотків цієї суми мала погасити міська влада. Депутати спромоглися ухвалити виділення коштів пакетом з іншими постановами лише наприкінці серпня під час виїзної сесії у Каневі. Проте частина депутатського корпусу не визнала цього засідання і через суд домоглася призупинити всі прийняті на ньому рішення.

"В нас ситуація критична, тому що нам щомісяця доводиться сплачувати відсотки по кредиту по теплому, а згідно нашої програми місцевої - ці відсотки по кредиту мала б погашати місцева влада. Це загрожує банкрутством - відсотки ніхто не відміняв", - говорить Олена Міняйло, менеджер-керівник будинку.

Це кадри виїзної сесії у Каневі. На ній частина депутатів одноголосно ухвалюють рішення щодо видатків з бюджету на понад 200 мільйонів гривень.

У "чорному списку" опинилися соцвиплати, ремонти ліфтів, спів-фінансування будівельних робіт, купівля квартир ветеранам АТО та навіть "молочна кухня" для немовлят. Один з ініціаторів блокування намагався пояснити обуреним містянам, що такий крок правильний.

"В даній ситуації ми зупинили Канівське рішення сесії по бюджету, за вашими спинами заховали 250 мільйонів. Вами стали прикриватись", - говорить Олександр Радуцький, депутат Черкаської міської ради.

Вихід із цієї ситуації тільки один, запевняє головний фінансист Черкас - голосувати за нове рішення.

"Якщо ми його по новому проголосуємо, то абсолютно можна розблокувати цю ситуацію. Я буду сподіватись, що вони мають здоровий глузд. Не можуть бути люди заручниками у таких недолугих політичних баталіях", - говорить Наталія Джуган, директор Департаменту фінансів Черкаської міськради.

Тим часом керівники щонайменше 70 ОСББ вмовляють підрядників завершити роботи в будинках і сподіваються, що найближчим часом усе ж отримають обіцяні гроші.