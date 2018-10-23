На Волині затримали банду псевдо-нацгвардійців [ Редактировать ]
На Волині затримали банду, яка під виглядом нацгвардійців чинила розбої та грабежі.
Діяли зловмисники у різних регіонах. СБУ затримала грабіжників "на гарячому" - саме під час нападу на приватного підприємця.
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