Волинських митників звинуватили у контрабанді на 7 мільярдів [ Редактировать ]
ГПУ повідомила про підозру двом посадовцям волинської митниці. Вони переправили на територію України понад тисячу автобусів, вантажівок та сільгосптехніки, розмитнених за підробними документами.
Сума збитків, завданих державі, перевищує 7 мільярдів гривень. Днями суд обере для підозрюваних запобіжний захід.
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