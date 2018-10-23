До Тихоокеанського узбережжя Мексики наближається 4-бальний ураган "Вілла". Швидкість вітру сягає 250 кілометрів на годину.

За прогнозами, стихія накриє суходіл сьогодні увечері - можуть бути високі хвилі, зливи, повені та зсуви грунту. Синоптики припускають, ураган може послабитися. Попри це, трьом тисячам людей, які мешкають на узбережжі - наказали евакуюватися.