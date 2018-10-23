Кенія та Уганда не можуть поділити скелю посеред озера Вікторія. Уже десять років дві країни сперечаються через маленький острів Мімінго. Чим цей шмат суходолу такий цінний і як на ньому живеться - далі в сюжеті.

Ця скеля, площею лише з гектар - стала прихистком для сотень рибалок з усієї східної Африки. Тут життя вирує наповну. День і ніч люди силкуються заробити собі на хліб. Зазвичай їм ніколи з'ясовувати територіальні стосунки. Та для деяких кенійців це питання болюче, і вони закликають уряд звернутися до суду ООН.

"Це - Кенія. А нам кажуть, щоб ми не встановлювали прапор тут, а радше на якомусь іншому острові, оскільки Уганда стверджує, що це їхня територія. То що нам робити?", - говорить Коллін Очіенг, рибалка з Кенії.

Стратегічна цінність Мімінго зросла на початку двотисячних, коли біля узбережжя найбільшого озера Африки поменшало риби. А всі, хто рибалив тут - завжди поверталися із чималим виловом. Тоді своє право на острів заявили одразу дві країни - Кенія та Уганда. Та велика політика не посварила дружної рибальської братії. Місцеві мешканці живуть і працюють тут, буквально, пліч-о-пліч.

"Не знаємо, кому належить цей острів. Ми нещодавно приїхали сюди, щоб трохи підзаробити. Для цього залишили свої домівки. Якщо хтось відчуває, що заробив достатньо, від'їжджає, а на його місце - прибувають інші", - говорить Набісава Фатума, рибалка з Уганди.

Щоб з'ясувати зрештою, хто ж таки володіє островом, Кенія та Уганда створили спільну комісію. Поки що ж територією керують влади обох країн.