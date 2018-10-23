В Киеве среди ночи вспыхнула дорогая иномарка (видео) [ Редактировать ]
В ночь на 23 октября в Подольском районе Киева загорелся кроссовер Mazda CX-7.
ЧП произошло на улице Сошенко в глубине частного сектора. Обошлось без пострадавших, сообщает "Информатор".
Автомобиль Mazda был припаркован у ворот дома номер 10. Сосед заметил, как горит "японец" и вызвал пожарных.
Прибывшие пожарные за 15 минут ликвидировали возгорание. У автомобиля выгорела вся передняя часть и салон. Предварительно, в электропроводке произошло короткое замыкание.
На месте работали две пожарные машины, врачи "скорой" и полиция.
До этого в центре Киева сгорел роскошный Porsche.
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