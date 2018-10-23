В ночь на 23 октября в Подольском районе Киева загорелся кроссовер Mazda CX-7.

ЧП произошло на улице Сошенко в глубине частного сектора. Обошлось без пострадавших, сообщает "Информатор".

Автомобиль Mazda был припаркован у ворот дома номер 10. Сосед заметил, как горит "японец" и вызвал пожарных.

Прибывшие пожарные за 15 минут ликвидировали возгорание. У автомобиля выгорела вся передняя часть и салон. Предварительно, в электропроводке произошло короткое замыкание.

На месте работали две пожарные машины, врачи "скорой" и полиция.

До этого в центре Киева сгорел роскошный Porsche.