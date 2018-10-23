О Владиславе Рослякове, основном подозреваемом в массовом убийстве в учебном заведении Керчи 17 октября, рассказали его одноклассники из керченской школы № 13, в которой он закончил 9 классов.

Выяснилось, что Росляков подвергался "буллингу" - унижениям со стороны "товарищей" из-за своей застенчивости.

"Над Росляковым у нас в классе часто смеялись, Он был очень застенчивый. Настолько, что говорил очень редко. А когда общался, никогда не смотрел в глаза. Все время в пол. Ну, а мы же мелкие были. Вот и ржали над ним. Подкалывали. Но ничего экстремального. Никогда не били Влада", - рассказал один из одноклассников в интервью КП.

Он рассказал, что мать запрещала Рослякову оставаться школьных вечеринках.

"Даже на классные часы в честь 23 февраля и 8 марта. Влад сильно психовал из-за этого. Но маму слушался. Да что там - эта странная женщина даже не разрешала Рослякову свой день рождения праздновать. Он мне сам однажды об этом рассказал", - вспоминает одноклассник.

Несмотря на статус изгоя, Владислав все-таки дружил с двумя ребятами. Однажды в девятом классе назло маме он раздобыл водки.

"Они втроем ужрались до полной потери картинки. Рослякову даже скорую пришлось вызывать. Его маму после этого в полицию вызывали. Были большие разборки!", - рассказал другой одноклассник.

Росляков никогда не участвовал в культурной жизни школы. Не принимал участия в олимпиадах или театральных постановках.

"Весь класс очень удивился, когда Влад пришел на выпускной. Ребята думали, что его опять не отпустит мама. Но затравленный подросток все-таки выбрался. Весь вечер парень провел, сидя на стуле и наблюдая за одноклассниками, которые травили его несколько лет", - передает издание.

Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. Погиб 21 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.

Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.

Полная хронология трагедии опубликована здесь.