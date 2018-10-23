У розслідуванні смерті саудівського журналіста Джамаля Хашоґджі візьме участь директор ЦРУ. Джина Гаспел напередодні вирушила до Туреччини.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що представники американських спецслужб перебувають в Саудівській Аравії і Туреччині, і незабаром оприлюднять свою версію інциденту.

Оглядач газети "Вашингтон пост" зник на початку жовтня у саудівському посольстві у Стамбулі. За два тижні керівництво Саудівської Аравії визнало - журналіста Джамаля Хашоґджі вбили усередині дипломатичної установи.