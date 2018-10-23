ЦРУ розслідуватиме справу зниклого у Туреччині журналіста [ Редактировать ]
У розслідуванні смерті саудівського журналіста Джамаля Хашоґджі візьме участь директор ЦРУ. Джина Гаспел напередодні вирушила до Туреччини.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що представники американських спецслужб перебувають в Саудівській Аравії і Туреччині, і незабаром оприлюднять свою версію інциденту.
Оглядач газети "Вашингтон пост" зник на початку жовтня у саудівському посольстві у Стамбулі. За два тижні керівництво Саудівської Аравії визнало - журналіста Джамаля Хашоґджі вбили усередині дипломатичної установи.
по теме
США закликали Туреччину надати матеріали у справі зниклого саудівського журналіста
У турецьких спецслужб є записи, на яких нібито зафіксовані останні хвилини життя журналіста
Расследовала махинации: в Болгарии жестоко убили журналистику
По словам местных криминалистов, такого жестокого убийства в этом городе еще не было
Freedom House: правозащитники обеспокоены нападениями на журналистов в Украине
В неправительственной организации Freedom House считают неэффективными расследования, связанные с нападениями на журналистов и активистов
Вбивство журналіста: президент Туреччини пообіцяв оприлюднити обставини смерті
Головний підозрюваний - влада Саудівської Аравії - свою причетність до справи заперечує. Міністр закордонних справ назвав цей злочин "величезною помилкою". І пообіцяв: король Салман притягне винуватців до відповідальності
В Туреччині жорстоко вбили арабського журналіста Джамаля Хашукджі
Такої історії світ давно не бачив! Злочин, який схвилював одразу всі найважливіші столиці світу. Арабського журналіста Джамаля Хашукджі жорстоко вбили в Туреччині на території консульства Саудівської Аравії. Тіло й досі не знайшли