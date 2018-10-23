Восьмирічний Дмитрик потребує невідкладної операції [ Редактировать ]
У Черкасах родина восьмирічного Дмитра Бойка бореться за його життя. У червні лікарі виявили в хлопчика гострий лімфобластний Т-клітинний лейкоз і весь цей час дитина перебуває на хіміотерапії. Та тільки нею хворобу не перемогти, терміново необхідна пересадка кісткового мозку.
Ще тиждень тому Дмитрик був веселим і жвавим, а сьогодні - ледве розмовляє. За останні два дні у малого стрімко погіршилося самопочуття. В палату до нього лікарі категорично нікого не пускають - через сильну вразливість організму. Це все після курсу високодозової хіміотерапії, яку хлопчику провели в Києві, - розповідає мама. У Черкасах він зараз на реабілітації, щоб знову вирушити до столиці.
"Дімочка, як ти себе почуваєш? - Нормально. - Я буду переводить, бо ми заледве ворушимо язиком. Кажи дяді, тьоті - всі дивляться, всі чужі, нікого ми не знаємо".
Біля сина мама Віталіна намагається не видавати розпачу, але за межами палати - зривається... Вона досі не вірить у те, що сталося. Лімфому у її сина виявили цьогоріч улітку і ось вже чотири місяці вони не виходять з лікарень.
"Бабуся цілувала і за вухами лімфовузли нащупала і каже, ти знаєш, піди здай аналіз крові. От так ми зустрілися з цим аналізом і з цією хворобою. Не знаю, що казати, я взагалі в розпачі, в розпачі вся сім'я - у нас одна дитина", - говорить Віталіна Платонова, мама Діми.
У прогнозах медики намагаються бути стриманими - малий в найвищій групі ризику. Хіміотерапією онкологи намагаються лише стримати прогресування хвороби, але шанс на життя дитині може дати лише термінова пересадка кісткового мозку.
"Він готується до трансплантації, часу немає і ми отримуємо все, що необхідно - дитина повинна отримати і увійти у нормальну ремісію. Хороший хлопчик, він старається, він нам допомагає в цьому, ми працюємо разом над цим", - повідомила Анна Савохвал, дитячий гематолог Черкаського обласного онкодиспансеру.
Таких операцій в Україні поки що не роблять, а за кордоном пересадка кісткового мозку коштує 150 тисяч євро. Щоб зібрати необхідну суму родина Дмитрика вже продає свою квартиру і автомобіль, та цих грошей ледь вистачить на третину вартості операції.
Допомогти Дмитрикові подолати смертельну недугу може кожен охочий. Реквізити ви зараз бачите на екрані, також їх можна знайти на нашому сайті у розділі "Ми допомагаємо". Не будьте байдужими.
Платонова Віталіна Вікторівна - мама Дмитра Бойка
Номер телефону: 050 21 56 429
Карта Приватбанку: 4149 4991 1016 0890
по теме
В Черновцах ребенок умер от опасной инфекции
Еще в пятницу мальчик приходил на уроки и хорошо себя чувствовал
Маленька Мар'янка потребує термінової операції
Дитина народилася повністю здоровою, але кілька місяців тому, лікарі діагностували їй вроджену гостру мієлоїдну лейкемію
В Николаеве в подъезде дома изнасиловали ребенка - СМИ
В Николаеве изнасиловали 12-летнюю девочку
Украинцам угрожает опасная болезнь
Какая болезнь "охотится" на украинцев осенью
Восьмирічний Дмитро потребує термінової дороговартістної операції
У червні лікарі виявили в хлопчика гострий лімфобластний Т-клітинний лейкоз і весь цей час дитина перебуває на хіміотерапії