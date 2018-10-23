22 октября была предотвращена попытка покушения на известного финансиста Джорджа Сороса: в почтовом ящике его дома в Бедфорде, штат Нью-Йорк, США, обнаружили взрывное устройство.

Подозрительный пакет увидел один из сотрудников Сороса. Он отнес его в лес рядом с домом и сразу вызвал полицию, передают fakty.ua со ссылкой на The New York Times.

Полиция, в свою очередь, сообщила обо всем ФБР. В пакете оказалась самодельная бомба. Саперы уничтожили ее контролируемым взрывом. Ведется расследование.

Джордж Сорос - американский трейдер, финансист и инвестор. Он известен, как сторонник теории открытого общества и противник "рыночного фундаментализма". Является создателем сети благотворительных организаций, известных как "Фонд Сороса". На 2016 год его состояние оцениваелось в 24,9 миллиарда долларов.

В начале 2018 года Джордж Сорос выделил деньги на борьбу с "Брекзитом".