Джоржа Сороса попытались взорвать бомбой [ Редактировать ]
22 октября была предотвращена попытка покушения на известного финансиста Джорджа Сороса: в почтовом ящике его дома в Бедфорде, штат Нью-Йорк, США, обнаружили взрывное устройство.
Подозрительный пакет увидел один из сотрудников Сороса. Он отнес его в лес рядом с домом и сразу вызвал полицию, передают fakty.ua со ссылкой на The New York Times.
Полиция, в свою очередь, сообщила обо всем ФБР. В пакете оказалась самодельная бомба. Саперы уничтожили ее контролируемым взрывом. Ведется расследование.
Джордж Сорос - американский трейдер, финансист и инвестор. Он известен, как сторонник теории открытого общества и противник "рыночного фундаментализма". Является создателем сети благотворительных организаций, известных как "Фонд Сороса". На 2016 год его состояние оцениваелось в 24,9 миллиарда долларов.
В начале 2018 года Джордж Сорос выделил деньги на борьбу с "Брекзитом".
по теме
Бабушка запекла внучку в духовке
В США 48-летняя зарезала внучку и запекла ее тело в духовке
Волинських митників звинуватили у контрабанді на 7 мільярдів
Двоє посадовців Волинської митниці переправили на територію України понад тисячу автобусів, вантажівок та сільгосптехніки, розмитнених за підробними документами
Школьник порезал ножом учителя на уроке
В США школьник напал с холодным оружием на преподавателя
Няня бросила ребенка у чужой двери и убежала (видео)
Полиция разыскивает женщину, которая бросила двухлетнего ребенка у чужой двери и убежала
В США возле стадиона расстреляли людей
Во Флориде произошла стрельба, в результате которой ранены шесть человек