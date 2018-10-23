Очистимо місто від нарко-реклами. З таким гаслом у Запоріжжі напередодні відбулася всеукраїнська акція, учасники якої пропагували здоровий спосіб життя та намагалися перешкодити наркоторгівлі. Як усе було - у репортажі наших кореспондентів.

Такими графіті майорять стіни чи не кожної запорізької багатоповерхівки. І все це - сленгові назви наркотиків.

"Иногда даже бывает, что "лавочка приколов" пишут. То есть, уже молодежи интересно, а что то за "лавочка приколов", - говорить Ірина Воротнюк, учасниця всеукраїнської акції "Намалюй життя в любові - Україна"

Схема, за якою працюють сучасні наркодилери, нехитра - замовляй наркотики в інтернеті, переказуй гроші на рахунок і - отримуй товар.

"Потім приходить адреса і фото, де зроблена закладка, де їй потрібно прийти і забрати цей наркотик. Тобто, з рук в руки - нічого не відбувається. І ми можемо часто ввечері бачити по місту людей які снують і щось шукають - або підвіконням, або в якихось там кущах, десь під лавками", - розповідає Денис Тарасов, учасник всеукраїнської акції "Намалюй життя в любові - Україна"

Озброєні балончиками з фарбою, активісти поділилися на 12 команд і роз'їхалися по всьому місту.

"Полностью кардинально проблему очень тяжело решить. Но, тем не менее, просто пустить все на самотек - будет только хуже. Сегодня пусть 10 надписей появилось, но мы 5 из них зарисовали", - розповідає Артем Степаненко, учасник всеукраїнської акції "Намалюй життя в любові - Україна".

Долучилась до акції й патрульна поліція. Кажуть, упіймати сучасних наркодилерів доволі складно. От і привертають увагу містян до цієї проблеми.

"102 - викликаємо одразу представників поліції для того, щоб припинити дане правопорушення", - закликає Ірина Сергієнко, інспектор зі зв'язків з громадськістю Патрульної поліції Запоріжжя.

За торгівлю наркотиками можна на 8 років сісти за ґрати. Та, судячи з розмаху вуличної реклами, дилерів це не надто лякає, - кажуть учасники акції.

"Масштаби дуже жахливі. Навіть зняли керівника управління протидії наркозлочинності, який був до цього. З усім складом. З керівництвом. Тому що фактично - вони не справлялись з тим обсягом торгівлі наркотиків, який є", - говорить Денис Тарасов, учасник всеукраїнської акції "Намалюй життя в любові - Україна".

Тож доки в поліції розмірковують, як боротися з наркодилерами, активісти періодично просто замальовують їхню рекламу фарбою.