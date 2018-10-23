У Молдові коза вибігла на футбольне поле під час матчу Чемпіонату країни серед жінок.

Тварина побачила свою господиню, коли та саме йшла в атаку, і кинулася їй на допомогу. Зрештою, м'яч таки опинився у воротах суперників. А вигнати додаткового "гравця" за межі поля вдалося лише з допомогою глядачів.