У Молдові на футбольному чемпіонаті коза допомогла забити гол (відео) [ Редактировать ]
У Молдові коза вибігла на футбольне поле під час матчу Чемпіонату країни серед жінок.
Тварина побачила свою господиню, коли та саме йшла в атаку, і кинулася їй на допомогу. Зрештою, м'яч таки опинився у воротах суперників. А вигнати додаткового "гравця" за межі поля вдалося лише з допомогою глядачів.
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