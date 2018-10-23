У Китаї відкрили найдовший у світі міст (відео) [ Редактировать ]
Найдовший у світі морський міст відкрили у Китаї. Конструкція, завдовжки 55 кілометрів, з'єднує материкову частину країни з Гонконгом та півостровом Макао. Частина переправи переходить у підводний тунель.
Завдяки мосту час переїзду між двома адміністративними районами скоротилася у 6 разів. Та виїхати на нього на власному авто не вийде - потрібен дозвіл. Також можна орендувати спеціальний транспорт або пересісти в рейсовий автобус.
Переправу будували 8 років і витратили 20 мільярдів доларів.
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