Найдовший у світі морський міст відкрили у Китаї. Конструкція, завдовжки 55 кілометрів, з'єднує материкову частину країни з Гонконгом та півостровом Макао. Частина переправи переходить у підводний тунель.

Завдяки мосту час переїзду між двома адміністративними районами скоротилася у 6 разів. Та виїхати на нього на власному авто не вийде - потрібен дозвіл. Також можна орендувати спеціальний транспорт або пересісти в рейсовий автобус.

Переправу будували 8 років і витратили 20 мільярдів доларів.