Нефть упала в цене [ Редактировать ]
23 октября мировые цены на нефть демонстрируют снижение. Марка Brent упала в цене ниже "психологической" отметки в 80 долларов за баррель.
Так, цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на 0,28% - до 79,61 доллара за баррель, сообщает "Корреспондент".
Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи понизилась на 0,14% - до 69,26 доллара за баррель.
Факторы, влияющие на нефтяной рынок, остаются неизменными - инвесторы отслеживают изменения в отношениях между США и Саудовской Аравией в связи с гибелью журналиста Джамаля Хашкаджи.
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