Жуткое ДТП в центре Киева: автокран протаранил десятки машин (фото, видео) [ Редактировать ]
В Киеве на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП, в результате которого были буквально растрощены десятки автомобилей.
Автокран ехал со спуска и в районе комплекса "Парус" протаранил около 20-ти автомобилей, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Есть пострадавшие, по предварительным данным, их двое.
Движение полностью перекрыто. Образовалась пробка от станции метро "Печерская" в сторону Бессарабского рынка. На место прибыли скорая и полиция.
Ранее, 20 октября, в результате жуткого ДТП под Киевом погибла актриса Марина Поплавская. Артисты "Дизель шоу" возвращались в Киев с выступления во Львове.
по теме
На левом берегу Киева разбились иномарки (видео)
В Киеве на бульваре Перова Daewoo врезался в Mercedes
В Киеве перевернулся военный грузовик (фото)
Авария случилась на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе
В Киеве иномарка "влетела" в подземный переход (видео)
В Киеве на улице Александра Сабурова водитель иномарки не справился с управлением
В смертельном ДТП в Днепре столкнулись четыре авто (фото)
В Днепре произошло столкновение четырех автомобилей, что привело к трагическим последствиям
BMW на скорости протаранил "Тойоту" в Киеве (фото, видео)
В Голосеевском районе Киева автомобиль BMW влетел в бок Toyota