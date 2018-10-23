В Киеве на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП, в результате которого были буквально растрощены десятки автомобилей.

Автокран ехал со спуска и в районе комплекса "Парус" протаранил около 20-ти автомобилей, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Есть пострадавшие, по предварительным данным, их двое.

Движение полностью перекрыто. Образовалась пробка от станции метро "Печерская" в сторону Бессарабского рынка. На место прибыли скорая и полиция.

Ранее, 20 октября, в результате жуткого ДТП под Киевом погибла актриса Марина Поплавская. Артисты "Дизель шоу" возвращались в Киев с выступления во Львове.