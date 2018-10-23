Смертельное селфи: девушкам снесло головы самолетом (фото) [ Редактировать ]
В Мексике две девушки пытались снять селфи на фоне самолета, но обе получили смертельный удар по голове от его крыла.
Подруги прибыли в город Чинипас, чтобы посмотреть скачки, которые традиционно проводятся рядом с аэропортом. После окончания очередного заезда девушки решили пробраться на взлетную полосу, чтобы сфотографироваться, рассказывает местное издание Proceso.
Они так увлеклись процессом, что не заметили легкомоторного самолета, который шел на взлет. В итоге, обе они получили рубящий удар по голове, скончавшись на месте.
Пилот самолета признался, что девушек заметил, однако к тому времени избежать столкновения уже не мог.
Подругам было 17 и 18 лет. Фото: proceso.com.mx/Especial
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