В Мексике две девушки пытались снять селфи на фоне самолета, но обе получили смертельный удар по голове от его крыла.

Подруги прибыли в город Чинипас, чтобы посмотреть скачки, которые традиционно проводятся рядом с аэропортом. После окончания очередного заезда девушки решили пробраться на взлетную полосу, чтобы сфотографироваться, рассказывает местное издание Proceso.

Они так увлеклись процессом, что не заметили легкомоторного самолета, который шел на взлет. В итоге, обе они получили рубящий удар по голове, скончавшись на месте.

Пилот самолета признался, что девушек заметил, однако к тому времени избежать столкновения уже не мог.

Подругам было 17 и 18 лет. Фото: proceso.com.mx/Especial

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