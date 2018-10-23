Работа руководителя ФГИУ Трубарова неэффективна - Счетная палата [ Редактировать ]
В Счетной палате Украины объяснили к чему может призвести невыполнение запланированных объемов поступления от приватизации государственного имущества. Среди главных рисков - рост объема государственных заимствований и, как следствие, увеличения объема государственного долга и расходов на его обслуживание.
Об этом говорится в выводах Счетной палаты касательно проекта Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год", пишут "Українські новини".
В ведомстве подсчитали, что в 2018 году от запланированных 17 млрд гривен, за период с января по август Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), которым сейчас руководит исполняющий обязанности Виталий Трубаров, государственный бюджет получил лишь 75,4 млн гривен. Это 0,4% плана на год. Напомним, что в 2017 году ФГИУ смог выполнить план на 19,7%, а в 2016 году - на 1,1%.
В Счетной палате указываются, что ситуация, когда в государственный бюджет не поступают средства от приватизации государственного имущества в запланированных на год объемах, наблюдается последние годы. Среди рисков провала приватизации, которые были зафиксированы в этом году, и должны быть исправлены следующем году - не только изменения инвестиционного климата в стране, а и ошибки со стороны руководству ФГИУ.
"Непринятие в установленные сроки решений о приватизации, непроведение конкурсов по отбору советников для подготовки к приватизации и продаже объектов, внесенных решением Правительства в Перечень объектов большой приватизации, неутверждение Кабинетом министров Украины советников и условий продажи таких объектов", - указывается в Счетной палате.
Ранее бизнес уже жаловался на нарушения при проведении отбора советников Фондом госимущества. В результате приватизация ряда стратегических предприятий была заблокирована. Как сообщалось, несколько компаний обратились в Окружной административный суд Киева с иском к ФГИУ, в котором просили признать недействительными результаты конкурсов по отбору советников для ОАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), госпредприятий "Угольная компания" Краснолиманская", "Завод "Электротяжмаш" и ЧАО "Индар". В иске сообщалось, что указанные конкурсы по отбору советников прошли с грубыми правонарушениями - в присутствие всех участников конкурса не были открыты конверты с конкурсными предложениями и определили их соответствие требованиям, а также не были определены лучшие конкурсные предложения путем начисления баллов и победители этих конкурсов.
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