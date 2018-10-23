Владелец одного из флагманов украинского аграрного сектора компании Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) Олег Бахматюк в интервью "РБК-Украина" рассказал о дотациях аграриям, механизме их распределения и действительно необходимых шагах по поддержке украинского агросектора.

Олег Бахматюк заявил, что его компания не получила в этом году ни копейки по этой программе. Более того, Олег Бахматюк считает эту модель нерабочей и такой, которая является несправедливой для 80% участников рынка: "Справедливое распределение дотаций должно быть автоматическим и независимым от чиновника и бизнесмена. У нас работала не идеальная, но рабочая модель автоматического возврата НДС. И она устраивала многих. Ее сломали в угоду популизму, МВФ или еще почему-то. Зато сейчас предлагаются нерабочие модели, которые приводят к перекосам и массе инсинуаций. Поэтому, мне кажется, надо либо вернуться к автоматическому возвращению, но это, насколько я понимаю, не позволит сделать МВФ, или нужно просто честно сказать: в следующем году никаких дотаций аграриям не надо давать. Это будет честнее по отношению к 80% рынка, чем выдумывать очередные ситуативные квазимодели».

По мнению бизнесмена, 90% рынка выступает против нынешней модели и 100% рынка понимает, что главная проблема, которая мешает развиваться аграрному сектору экономики - не распределение дотаций, а инфраструктурные проблемы и поборы силовиков. "Мелкому фермеру надо дать возможность узаконить землю и урегулировать вопрос с рейдерством. Это для него большая помощь государства, чем мифическая дотация. Кроме того, я поддерживаю идею стимулирования вирущовуння КРС, когда государство дотирует каждую голову выращиваемой скота. Но эта идея пока, к сожалению, очень слабо заработала», - рассказал Олег Бахматюк. Бизнесмен считает - средства, которые государство выделяет на дотации в агросекторе, а это около 4 млрд грн, должны пойти на поддержку выращивания КРС и удешевление кредитов.