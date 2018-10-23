От сильного удара пешехода "подбросило вверх". Илл.: УНН

В селе Прилиманское Одесской области полицейский выехал на встречную полосу и насмерть сбил 69-летнего пешехода.

"17 октября около 22.00 автомобиль ВАЗ... выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на пешехода 1949 года рождения. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте", - сообщает пресс-служба Нацполиции области 23 октября.

За рулем автомобиля находился полицейский, который в момент ДТП не был на службе. Согласно заключению медицинского обследования водитель был трезв.

Со слов очевидцев, автомобиль передвигался с большой скоростью. Выехав на встречную полосу, он сбил пенсионера, которого от сильного удара "подбросило вверх". Момент ДТП также зафиксировала камера видеонаблюдения, дополняют fakty.ua.

Возбуждено уголовное производство по статье "Совершение ДТП, повлекшее смерть человека".

До этого в жутком ДТП под Киевом погибли три человека.