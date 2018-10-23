Украина направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобу касательно антидемпинговых пошлин Армении и Кыргызстана на украинские стальные трубы.

Украинская сторона заявила, что Армения и Кыргызстан, которые являются членами Евразийского экономического союза, должны были постепенно отменить ошибочные и превышающие необходимый уровень пошлины, передает "Корреспондент".

Украинская сторона утверждает, что установленные на ее продукцию антидемпинговые пошлины несовместимы с положениями антидемпингового соглашения ВТО и статьи 6 генерального договора о тарифах и торговле.

Просьба о консультации официально инициирует спор в ВТО. Теперь у Армении и Кыргызстана есть 60 дней, чтобы решить этот вопрос и найти удовлетворительное решение без дальнейших судебных разбирательств.

Если путем консультаций не удастся решить спор, Украинская сторона может потребовать в ВТО вынести решение.

Ранее США, Канада и Мексика заключили новое торговое соглашение.