Украина подала жалобу в ВТО на две страны [ Редактировать ]
Украина направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобу касательно антидемпинговых пошлин Армении и Кыргызстана на украинские стальные трубы.
Украинская сторона заявила, что Армения и Кыргызстан, которые являются членами Евразийского экономического союза, должны были постепенно отменить ошибочные и превышающие необходимый уровень пошлины, передает "Корреспондент".
Украинская сторона утверждает, что установленные на ее продукцию антидемпинговые пошлины несовместимы с положениями антидемпингового соглашения ВТО и статьи 6 генерального договора о тарифах и торговле.
Просьба о консультации официально инициирует спор в ВТО. Теперь у Армении и Кыргызстана есть 60 дней, чтобы решить этот вопрос и найти удовлетворительное решение без дальнейших судебных разбирательств.
Если путем консультаций не удастся решить спор, Украинская сторона может потребовать в ВТО вынести решение.
Ранее США, Канада и Мексика заключили новое торговое соглашение.
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