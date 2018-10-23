Фото: fcdynamo.kiev.ua

25 октября вице-чемпион Украины киевское "Динамо" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы проведет выездной поединок против команды "Ренн".

Подопечные Александра Хацкевича девять раз гостили во Франции, однако не могут похвастататься успешной историей противостояний. Побеждали "динамовцы" лишь раз (в 1998 году, "Ланс"), еще одна встреча завершилась вничью (в 2009 году, с ПСЖ) и в семи поединках триумфовали соперники.

На сей раз, по мнению букмекеров, у киевлян есть неплохие шансы на триумф, но все же небольшой перевес на стороне французского середняка. Ставки на успех "Ренна" и "Динамо" в предстоящей встрече принимаются со следующими коэффициентами.

William Hill: победа "Ренна" - 2,40, ничья - 3,25, победа "Динамо" - 3,00.

Bwin: победа "Ренна" - 2,35, ничья - 3,20, победа "Динамо" - 3,00.

Отметим, что на данный момент киевский коллектив имеет в активе всего два очка и занимает третью строчку группы К. В другом поединке сойдутся лидер квартета - "Астана" и чешский "Яблонец".

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