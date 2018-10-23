Семеро людей травмовані в ДТП на Тернопільщині. Серед них - двоє дітей.

Аварія сталася неподалік міста Чортків. Автомобіль на шаленій швидкості вилетів на зустрічну смугу й зіткнувся з іншою автівкою. З важкими травмами двох водіїв і 5 пасажирів обох машин доправили в лікарню.

Причину ДТП правоохоронці встановлюють, в обох кермувальників взяли кров на вміст алкоголю.