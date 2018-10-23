ДТП у центрі Києва: автокран розтрощив десятки авто [ Редактировать ]
Десятки автомобілів зіткнулися у центрі Києва. ДТП сталася неподалік Бесарабського ринку, на бульварі Лесі Українки.
Автокран, який спускався цією дорогою, протаранив дві автівки. А вже вони почали врізатися в інші машини - за ланцюговою реакцією. В поліції повідомили, унаслідок аварії - одна людина травмована. Жертв немає.
Попередня причина ДТП - відмова гальм у вантажівки. Правоохоронці перевіряють цю та інші версії.
по теме
У ДТП на Тернопільщині постраждали двоє дітей
Аварія сталася неподалік міста Чортків - автомобіль на шаленій швидкості вилетів на зустрічну смугу й зіткнувся з іншою автівкою
Жуткое ДТП в центре Киева: автокран протаранил десятки машин (фото, видео)
В Киеве на бульваре автокран снес десятки автомобилей, есть пострадавшие
В Киеве перевернулся военный грузовик (фото)
Авария случилась на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе
На левом берегу Киева разбились иномарки (видео)
В Киеве на бульваре Перова Daewoo врезался в Mercedes
В Киеве иномарка "влетела" в подземный переход (видео)
В Киеве на улице Александра Сабурова водитель иномарки не справился с управлением