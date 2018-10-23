Десятки автомобілів зіткнулися у центрі Києва. ДТП сталася неподалік Бесарабського ринку, на бульварі Лесі Українки.

Автокран, який спускався цією дорогою, протаранив дві автівки. А вже вони почали врізатися в інші машини - за ланцюговою реакцією. В поліції повідомили, унаслідок аварії - одна людина травмована. Жертв немає.

Попередня причина ДТП - відмова гальм у вантажівки. Правоохоронці перевіряють цю та інші версії.