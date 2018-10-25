25 октября киевское "Динамо" в рамках третьего тура групповой стадии Лиги Европы на 29-тысячном стадионе "Роазон Парк" проведет поединок против французского "Ренна". Матч обслужит венгерская бригада арбитров во главе с Томашем Богнаром. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.



Напомним, на данный момент "бело-синие" имеют в активе всего два очка и занимают третью строчку группы К. Ранее букмекеры определили фаворита предстоящего матча.

Корреспондент "Подробностей" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка с трибун "Роазон Парк", за которой вы сможете наблюдать в этой новости.