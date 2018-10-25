"Ренн" - "Динамо": онлайн трансляция матча Лиги Европы [ Редактировать ]
25 октября киевское "Динамо" в рамках третьего тура групповой стадии Лиги Европы на 29-тысячном стадионе "Роазон Парк" проведет поединок против французского "Ренна". Матч обслужит венгерская бригада арбитров во главе с Томашем Богнаром. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, на данный момент "бело-синие" имеют в активе всего два очка и занимают третью строчку группы К. Ранее букмекеры определили фаворита предстоящего матча.
Корреспондент "Подробностей" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка с трибун "Роазон Парк", за которой вы сможете наблюдать в этой новости.
по теме
"Ренн" - "Динамо": история и факты
Уже 25 октября киевляне проведут второй выездной поединок в Лиге Европы против французского "Ренна"
"Ренн" - "Динамо": прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
Букмекеры определили фаворита поединка
Ночь перед экзаменом. Почему матч против "Ренна" так важен для "Динамо"?
Матч третьего тура группового раунда Лиги Европы против французского "Ренна", чуть ли не ключевой поединок для Хацкевича и его подопечных
Матч "Динамо" - "Яблонец" стартовал голами киевлян (фото, видео)
В первые минуты матча "Динамо" - "Яблонец"киевляне отправили в ворота соперника два гола
Лига наций УЕФА: турнирная таблица
Предлагаем вашему вниманию турнирные таблицы нового международного турнира УЕФА - Лиги наций