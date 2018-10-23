Сполучені Штати продовжать консультації з Росією щодо ймовірного припинення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності - про це в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москви" заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон - після зустрічі з російськими представниками.

За його словами, це питання постало вже давно, бо Москва не дотримується умов договору.

Водночас зберегти угоду намагається Берлін. Німецький міністр закордонних справ Гайко Маас заявив - звернеться до НАТО, аби там вплинули на обидві сторони, щоб запобігти "новій гонці озброєнь".

Нагадаємо, про намір вийти з договору, підписаного ще Горбачовим та Рейганом у 1987 році, минулого тижня заявив президент США Дональд Трамп. А напередодні американський очільник ще й пригрозив нарощуванням ядерного потенціалу - для стримування Росії та Китаю.

"Ми будемо посилювати ядерний арсенал, доки люди не отямляться. У нас для цього більше грошей, аніж у будь-кого. Це стосується і Китаю, і Росії, і всіх, хто захоче грати в ці ігри. Так не можна. Нехай порозумнішають, інакше вони й близько з нами не стоятимуть!", - заявив Дональд Трамп, президент США.